Dylan Dog Horror Show, dietro l’incubo: cast, regia e produzione dello spettacolo

Il primo spettacolo teatrale ufficiale dedicato all’Indagatore dell’Incubo debutta a Roma: tra nomi anticipati, collaborazioni precedenti e una produzione costruita per stupire per i quarant’anni.

Dylan Dog si prepara a compiere un passaggio mai affrontato prima nei suoi quarant’anni di storia: dal fumetto al palcoscenico. Dylan Dog Horror Show debutterà ufficialmente il 28 ottobre 2026 al Teatro Eliseo di Roma, con una serie di anteprime speciali già dal 22 ottobre. Non sarà soltanto il primo spettacolo teatrale ufficiale dedicato al personaggio creato da Tiziano Sclavi, ma anche la prima produzione teatrale di Sergio Bonelli Editore.

L’operazione appare più ambiziosa di una semplice trasposizione di alcune storie a fumetti. La presentazione ufficiale parla di un’esperienza immersiva costruita attraverso teatro, musica, immagini e suggestioni horror. Anche il foyer dell’Eliseo entrerà nello spettacolo trasformandosi in una sorta di “Casa di Dylan Dog”, con ambientazioni e installazioni ispirate all’universo dell’Indagatore dell’Incubo. Il debutto avrà inoltre un valore simbolico: coinciderà con la riapertura del Teatro Eliseo, chiuso dal 2020 e ora affidato alla direzione artistica di Alessandro Longobardi per Viola Produzioni.

A guidare il progetto sarà Valter Malosti, regista, attore e artista visivo con un curriculum lontano dalla formula del semplice spettacolo commerciale. Malosti ha diretto fino al 2025 Emilia Romagna Teatro / Teatro Nazionale, dopo aver guidato la Fondazione Teatro Piemonte Europa, e nel corso della carriera ha lavorato anche nella lirica, nella radio e nella contaminazione tra differenti linguaggi scenici. Il suo percorso comprende, tra gli altri riconoscimenti, il Premio Hystrio per la regia e il Premio Ubu.

La drammaturgia porta invece direttamente a Tiziano Sclavi e Nicola Russo, accreditati per soggetto teatrale, testi e sceneggiatura. È proprio Russo l’autore scelto per adattare le storie di Dylan Dog alla scena, un’operazione che sembra voler conservare la natura visionaria dell’opera originale senza limitarsi a riprodurre materialmente le tavole dei fumetti.

Sul cast, invece, Sergio Bonelli Editore e Teatro Eliseo mantengono ancora il riserbo: nella scheda ufficiale dello spettacolo, aggiornata al momento della nostra verifica, non sono riportati i nomi degli interpreti.

Qualcosa, però, è già trapelato. Il sito specializzato Cinemotore e diversi rilanci sui social indicano Gabriele Graham Gasco nel ruolo di Dylan Dog e Antonino Iuorio in quello dell’ispettore Bloch. Le informazioni sono state presentate sotto la dicitura “Fantacasting” e, in assenza di una comunicazione ufficiale Bonelli, vanno quindi considerate anticipazioni non ancora formalmente confermate dalla produzione.

La possibile scelta di Gasco presenta però un particolare interessante. Nato a Torino nel 1997, l’attore si è formato alla Scuola Teatro Baretti di Davide Livermore e si è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. Soprattutto, ha già lavorato con Nicola Russo: era tra gli interpreti di Acanto, scritto e diretto proprio dall’autore oggi incaricato di portare Dylan Dog sul palco.

Un legame precedente esiste anche tra Malosti e il possibile Bloch. Antonino Iuorio, classe 1963, possiede una lunga esperienza tra cinema e teatro e ha lavorato con registi come Luca Ronconi, Mario Martone, Dario Argento e Terry Gilliam. Nel suo curriculum figurano inoltre diversi spettacoli diretti proprio da Valter Malosti, fra cui Ballo in maschera, Carne, varietà onirico e La trasfigurazione di Benno il Ciccione.

Dietro lo spettacolo c’è una struttura produttiva articolata. Michele Masiero firma la direzione e supervisione editoriale e creativa; Vincenzo Sarno produce per Bonelli Entertainment, Antonio Navarra è Line Producer, Carlo Buttò coordina produzione e allestimento, mentre Francesco Bellomo compare come produttore esecutivo aggiunto per Virginy Isola Trovata.

A questo si aggiunge l’esperienza di Viola Produzioni, Centro di Produzione Teatrale riconosciuto dal Ministero della Cultura dal 2022 e diretto da Alessandro Longobardi. La società arriva da una lunga attività nel teatro e nei grandi spettacoli, comprese produzioni musicali e titoli come Aggiungi un posto a tavola.

Gli elementi emersi suggeriscono quindi una costruzione tutt’altro che casuale: se le anticipazioni sul cast saranno confermate, Russo avrebbe già lavorato con il nuovo Dylan Dog e Malosti con il nuovo Bloch. Una rete di collaborazioni precedenti che potrebbe aiutare a comprendere quale tipo di spettacolo stia prendendo forma.

Restano ancora diversi interrogativi. Non sono stati ufficializzati il cast completo, l’interprete di Groucho, gli eventuali altri personaggi storici presenti, né è stato chiarito quali albi di Sclavi costituiscano concretamente la base della drammaturgia. Ed è probabilmente proprio da questi annunci che passerà la prossima fase della comunicazione di Dylan Dog Horror Show, prima che l’incubo prenda definitivamente vita sul palco dell’Eliseo.