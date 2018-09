E' morto Marco Del Cimmuto, l'operaio di Pescocostanzo folgorato ieri nell'Aretino

E' morto all'ospedale Le Scotte di Siena Marco Del Cimmuto, 33 anni, originario di Pescocostanzo (L'Aquila), rimasto folgorato nel pomeriggio nell'Aretino mentre lavorava a un impianto elettrico a Monte San Savino (Arezzo), in località le Vertighe. Subito soccorso e rianimato, l'uomo era stato portato in gravissime condizioni all'ospedale di Siena, ma poche ore dopo il suo cuore ha cessato di battere.

Marco Del Cimmuto lavorava su un impianto Enel per conto della Asla, ditta di Lama dei Peligni (provincia di Chieti) che fa parte del Consorzio Italwork, che aveva vinto un appalto per conto di Enel per la sostituzione di vecchi pali della luce. Uno di quelli di cambiare si trovava non lontano dal santuario delle Vertighe, in un campo a poca distanza dal casello autostradale di Monte San Savino.

Marco era salito sul furgone per scaricare uno dei pali metallici nuovi quando, secondo la ricostruzione avrebbe inavvertitamente toccato con la punta del palo i cavi dell’alta tensione sospesi sopra di lui. Una scarica tremenda, che l’ha folgorato, scaraventandolo a terra.

La notizia del decesso di Marco Del Cimmuto è rapidamente circolata fino ad arrivare ai 1.400 compaesani di Pescocostanzo, dove la salma rientrerà appena la procura darà il nulla osta per i funerali.