E' morto Roberto Fagnano, capo dipartimento della sanità in Abruzzo

Non ce l'ha fatta, Roberto Fagnano, il capo del Dipartimento Salute della Regione Abruzzo Roberto Fagnano, 56 anni, è morto stamani a causa di un infarto.

Il manager, originario di Campobasso, molto stimato a Teramo e in Abruzzo, si è sentito male in casa.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. La moglie ha chiamato i soccorsi, gli operatori del 118 lo hanno trasferito immediatamente nel reparto di Cardiologia dell'ospedale Mazzini di Teramo dove però ogni manovra rianimatoria è stata vana.

Il manager, che non aveva particolari problemi di salute, ieri aveva avuto una cena di lavoro all'Aquila, poi era ripartito per Teramo intorno alle 22.

Fagnano era stato nominato nei mesi scorsi a capo del Dipartimento Salute dal nuovo governo regionale di centrodestra, nonostante al vertice della Asl provinciale di Teramo fosse stato nominato dalla precedente maggioranza di centrosinistra guidata da Luciano D'Alfonso. Nel ruolo apicale regionale è stato voluto dal presidente Marco Marsilio e dall'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì.

La Notizia ha destato sconforto in tutta la regione e molti stanno esprimendo il loro cordoglio per la prematura scomparsa del manager.

“Oggi è per me un giorno di profondo cordoglio, così scrive in una nota il consigliere regionale Sandro Mariani, Con Roberto Fagnano ho trascorso cinque anni condividendo riflessioni, difficoltà e lavoro. Ha guidato la Asl di Teramo nel momento storico più difficile, quello del commissariamento, senza mai perdere di vista il fondamentale aspetto umano che la sanità deve custodire. Roberto Fagnano era un professionista preparato e naturalmente portato, nella sua azione, a privilegiare il rapporto sincero con le persone prima ancora che quello con le Istituzioni. La sua prematura e repentina scomparsa mi addolora perché se n'è andato un amico vero”,

Fa eco, Il capogruppo regionale del Pd Silvio Paolucci: “Sono rimasto profondamente toccato dall’improvvisa e prematura scomparsa di Roberto Fagnano, ex manager della Asl di Teramo e che attualmente ricopriva il ruolo di Direttore del Dipartimento della Salute. Ho avuto modo di conoscerlo nel 2014, di poterne avere la collaborazione con la Giunta Regionale nel corso della precedente legislatura e di continuare ad apprezzare le sue doti anche dopo la fine dell’esperienza di governo. Ci eravamo sentiti solo qualche ora fa per confrontarci sulla realtà dei territori, ci sentivamo ogni volta che c’era bisogno di una visione tecnica che fosse completa e competente. Con lui scompare una professionalità importante, che ha dato alla sanità non solo teramana la sua esperienza e la sua passione, senza mai perdere di vista i bisogni della comunità e senza mai tirarsi indietro di fronte al lavoro, anche quello più duro, che abbiamo portato avanti con scelte e provvedimenti sempre condivisi. Alla famiglia e a tutti i suoi cari le mie più sentite condoglianze”

Anche i consiglieri regionali del gruppo del MoVimento 5 Stelle si sono uniti al dolore dei familiari: “Apprendiamo con grande dispiacere la notizia dell'improvvisa scomparsa del Capo Dipartimento Salute di Regione Abruzzo, Roberto Fagnano. In questo momento di profondo dolore, rivolgiamo il nostro pensiero e le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari”.