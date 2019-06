E' scoppiata l'estate, temperature sopra i 30 gradi

Nel corso dei prossimi giorni si andrà gradualmente rinvigorendo la spinta del promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale verso il nostro Paese, con i maggiori effetti che si faranno sentire a ridosso del weekend in particolare nelle regioni del Centrosud.

Al Nord, invece, dove già da qualche giorno le temperature hanno diffusamente superato i 30°C, le temperature risulteranno inizialmente stazionarie, per poi tendere a perdere qualche grado nel fine settimana.

Nelle prossime ore il perno dell'anticiclone inizierà a spostarsi verso le regioni centro-meridionali. Ecco così che, in particolare nelle aree interne, le temperature massime inizieranno ad avvicinarsi e in qualche caso superare i 30°C. Generalmente più fresche le coste, mitigate da una temperatura superficiale del mare ancora sotto media.

Al Nord, nella giornata di domani potremo ancora toccare punte di 30-31°C, mentre tra giovedì e venerdì assisteremo ad una generale lieve flessione dei valori, che si assesteranno attorno ai 27-28°C.

TENDENZA WEEKEND:

Nel corso del weekend questa prima ondata di caldo della stagione toccherà l'apice, in particolare nelle regioni meridionali, dove le temperature massime supereranno in maniera diffusa i 30°C. Su alcune zone di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia tra sabato e domenica si potranno toccare punte di 33-34°C, e non si esclude qualche picco superiore anche ai 35°C.

Caldo più contenuto invece sul resto del Paese, sebbene su Pianura Padana ed entroterra toscano le temperature massime potrebbero ancora una volta raggiungere e superare i 30°C.