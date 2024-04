Ecco i Cuccioli di Amarena! Ce l'hanno Fatta

Gli orsi orfani di Amarena hanno vinto la battaglia contro l'inverno. Il Parco Nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) ha confermato che i due orsi figli di Amarena, la cui madre è stata tragicamente uccisa a fucilate lo scorso 31 agosto a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), hanno superato con successo il periodo critico del letargo e si trovano in buone condizioni di salute. Questi due esemplari, appartenenti alla sottospecie a rischio di estinzione dell'Orso Bruno Marsicano, sono stati individuati dopo il letargo, come riportato da un annuncio del Parco basato su analisi condotte dall'Ispra che hanno confermato che entrambi sono maschi.

Questo risultato, tutt'altro che scontato, è il frutto di un'intensa attività di monitoraggio condotta da tecnici e guardiaparco nel corso dei mesi autunnali e invernali. La decisione di lasciarli liberi in natura dopo la scomparsa della madre è stata una scommessa coraggiosa che ha dato i suoi frutti. Attualmente, i due fratelli hanno un anno di età e, grazie alle analisi genetiche condotte dall'Ispra su campioni raccolti in autunno, è stato possibile determinare il loro sesso.

Nonostante siano ancora visti insieme, è probabile che si separino tra circa un mese, come avviene per gli altri giovani orsi che vengono smammati dalle loro madri in primavera. Questo processo renderà difficile individuarli, poiché saranno simili agli altri orsi della stessa età che si sono separati dalle madri. La loro identità potrà essere confermata solo attraverso l'analisi genetica.

Il Parco sottolinea che questi orsi sono in grado di orientarsi autonomamente e non dipendono dall'uomo per il cibo, ma richiedono solo rispetto. Si tratta di un nuovo capitolo per questi due orsi, che sono solo una parte dei circa 60 orsi bruni marsicani che lottano per la sopravvivenza. Il Parco invita tutti a contribuire aumentando la conoscenza e la consapevolezza per favorire una coesistenza possibile, concreta e soprattutto rispettosa nei confronti di questa specie minacciata.