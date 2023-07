Dopo aver rubato una gemma a un dispotico mago, Hope ora è in fuga.

Per seminare l'inarrestabile figlia del tiranno, la ragazza dovrà compiere

un pericoloso viaggio che la porterà in giro per il mondo, visitando posti fantastici e mai visti!

Un'esaltante miscela di generi con i meravigliosi disegni di J.H. Williams III!

