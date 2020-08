Effetto Ritiro del Napoli, il Sindaco, cercasi personale ovunque

"Le pagine facebook dei commercianti di Castel di Sangro sono piene di 'cercasi personale'. Qualcosa vorrà dire...". Così il sindaco di Castel di Sangro e presidente della provincia dell'Aquila Angelo Caruso spiega perchè l'operazione Ritiro del Napoli lo rende "Contento a prescindere, prima ancora dell'arrivo della squadra ieri.

C'è stato un effetto notevole, appena appresa la notizia: la curiosità dei tifosi napoletani l'abbiamo percepita subito. Non solo: i commercianti mi hanno spiegato che dal 1 gennaio al 15 agosto avevano fatturato più di tutto il 2019 nonostante i 3 mesi del lock down, e si sa, che il dato fiscale non mente. Ha tirato l'idea delle aree interne free e insieme l'immagine che da luglio in poi si è creata intorno al ritiro".