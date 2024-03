Elezioni Abruzzo 2024: Marsilio Vince, ma la Lega Crolla, Bene Forza Italia e PD

Marco Marsilio ed il centrodestra hanno nettamente vinto le elezioni abruzzesi con 7 punti di scarto e oltre 40mila voti.

Vittoria che sorride più alle liste che, come nella scorsa tornata elettorale, premiano più i candidati che il presidente e con un dato su tutti che è il massiccio crollo della Lega che si assesta sul 7,62% ben al di sotto della doppia cifra sbandierata da Matteo Salvini durante il suo tour elettorale.

Fratelli d'Italia tiene e resta primo partito con oltre il 24% (130mila voti) ed il PD riesce a strappare uno straordinario risultato che lo vede ad un'incollatura proprio dal partito di Meloni e soci con il 20,40% (110mila voti).

Ottima la performance di Forza Italia che torna ad un incoraggiante 13,25% (71mila voti), si dice per gli ottimi risultati dei candidati dell'aquilano, ma vedremo in giornata le preferenze cosa diranno.

Per il resto la maggioranza incassa l'apporto della civica del presidente rieletto e di "Noi moderati" che passano lo sbarramento, l'UDC - Democrazia Cristiana non fa passare l'effetto nostalgia e resta fuori dal consiglio non avvicinandosi nemmeno alla soglia necessaria per eleggere un cosigliere (ma si dovrà anche vedere il risultato scorporato per provincia).

Tra le fila di D'Amico tutti superano lo sbarramento anche senza brillare con il risultato molto deludente del M5S che scende al 6,94% con soli 37mila voti.

Ottimo il risultato della civica "Abruzzo Insieme" al 7,70% e premiata anche la scelta di Azione e dell'alleanza Verdi, Sinistra e Abruzzo Solidale. Tutti eleggono il proprio consigliere.

Infine, seppur sconfitto, Luciano D'Amico esce fortissimo da un'elezione in cui ha dovuto creare una coalizione (il campo largo) mai sperimentata, mettere d'accordo decine di segretari ed alla fine si attesta al di sopra del risultato delle liste, simbolo che il suo nome fosse quello giusto, magari i candidati a sostegno meno.