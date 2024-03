Elezioni Abruzzo 2024: Santangelo: "Immensa Soddisfazione per le 9600 Preferenze, Grazie"

“È un’immensa emozione e una grande soddisfazione aver raggiunto le 9600 preferenze alle Elezioni Regionali nella circoscrizione dell’Aquila”.

Commenta Roberto Santangelo, candidato al Consiglio Regionale per Forza Italia e terzo più votato di tutti i partiti:

“È una dimostrazione di stima e di affetto da parte dell’elettorato che ha voluto credere in me e in Forza Italia con 77.841 voti, attestando la crescita significativa del partito al 13,44 %, al 16% nella città Capoluogo. Abbiamo fatto un lavoro corale, mirando all’obiettivo attraverso un’azione capillare nel territorio a partire dai comuni dove Forza Italia si è rivelato essere il primo partito, ben 30 nella provincia dell’Aquila, di cui 23 con meno di mille abitanti. La coalizione di centro destra ha raggiunto il 53,50%, una vittoria netta che conferma il buon governo dell’amministrazione Marsilio. Non deluderemo le aspettative degli elettori, guardiamo al futuro con serenità perché da oggi si apre una nuova fase per concretizzare ciò che negli ultimi cinque anni è stato messo in cantiere e lo faremo con la politica pragmatica di sempre, vicino alle persone e nell’interesse del territorio” conclude Santangelo.