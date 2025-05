Elezioni Abruzzo: Sei Comuni al Voto, Sfide Cruciali a Sulmona e Ortona

Il 25 e 26 maggio circa 50mila abruzzesi saranno chiamati a eleggere sindaci e consigli comunali in sei comuni, tra cui Sulmona e Ortona, dove si prospettano competizioni elettorali particolarmente significative.

In vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025, sei comuni abruzzesi si preparano a rinnovare le proprie amministrazioni. Questa tornata elettorale coinvolge circa 50mila elettori, un numero ridotto rispetto al consueto, poiché molte amministrazioni rinnovate nel 2020 sono state prorogate alla primavera del prossimo anno a causa della pandemia.

I comuni interessati sono: Sulmona e Ortona, entrambi con popolazioni superiori ai 15.000 abitanti, e Bisegna, Carsoli, Bussi sul Tirino e Castilenti, con popolazioni inferiori. Nei primi due, se nessun candidato raggiungerà la maggioranza assoluta al primo turno, è previsto un ballottaggio l'8 e 9 giugno.

A Sulmona, in provincia dell'Aquila, si registra una competizione a quattro per la carica di sindaco. La città affronta queste elezioni dopo una serie di eventi amministrativi che hanno portato a un clima politico particolarmente acceso.

Ortona, in provincia di Chieti, torna alle urne dopo oltre tredici mesi di commissariamento. Con sette candidati in lizza, la città si prepara a una sfida elettorale intensa, con l'obiettivo di ristabilire una guida politica stabile.

Negli altri quattro comuni, la legge elettorale prevede che il candidato con il maggior numero di voti al primo turno venga eletto sindaco, senza necessità di ballottaggio. Questi comuni affrontano le elezioni a seguito di scioglimenti anticipati dei consigli comunali, spesso dovuti a dimissioni di massa dei consiglieri.

Queste elezioni rappresentano un banco di prova significativo per le forze politiche locali, in vista delle consultazioni più ampie previste per la primavera del prossimo anno. I risultati potrebbero offrire indicazioni preziose sulle tendenze politiche emergenti nella regione.

I seggi saranno aperti domenica 25 maggio dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 26 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura delle urne.

Per ulteriori dettagli sui candidati e sulle liste, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero dell'Interno o le pagine dedicate dei comuni interessati.