Elezioni Regionali 2024: Nel Centrosinistra Blasioli il Più Votato, Paolucci e Mariani sul Podio

La coalizione di Centro sinistra, guidata da Luciano D’Amico, si ferma al 46,5% e non riesce a sfondare nonostante l’ampia alleanza, ottenendo 12 consiglieri oltre al candidato presidente.

Il Partito Democratico, con il 20,2% dei voti, assicura 6 consiglieri all’emiciclo. Nella provincia dell’Aquila, il consigliere regionale uscente Pierpaolo Petrucci è il più votato con oltre 5.700 voti, seguito dal sindaco di Aielli Enzo di Natale con quasi 4.300 voti e da Rita Innocenzi con oltre 4.100 voti.

Nella provincia di Teramo, il più votato è Sandro Mariani con 7.532 voti, seguito da Dino Pepe con 7.371 voti, entrambi consiglieri uscenti.

In provincia di Pescara, la coalizione vede come più votato il consigliere regionale uscente Antonio Blasioli con 9.934 voti, eletto insieme ad Antonio Di Marco ex presidente della provincia con 4.192 voti. Silvio Paolucci, capogruppo uscente, è confermato con 8.669 voti.

La civica Abruzzo insieme emerge come seconda forza di coalizione con il 7,66%, eleggendo due consiglieri. Nella provincia dell’Aquila, l’uscente Americo Di Benedetto è il più votato con oltre 4.700 voti, mentre in provincia di Teramo è eletto Giovanni Cavallari con 4.691 voti. A Pescara non viene rieletta Marinella Sclocco con 1.811 voti, mentre a Chieti viene eletto Vincenzo Menna con 2.622 voti.

Il Movimento 5 Stelle, invece, subisce un crollo arrivando al 7% dei voti. Nella provincia dell’Aquila, il più votato è Giorgio Fedele con oltre 1.700 voti, mentre a Teramo è Rosaria Ciancaione con 1.852 voti. Ad essere eletti nella circoscrizione di Pescara è Erika Alessandrini con 2.463 voti, mentre in provincia di Chieti viene rieletto Francesco Taglieri con 2.178 voti.

La lista di Azione, con il 4% dei voti, elegge un consigliere in provincia di Teramo, ed è Enio Pavone con 2.765 voti.

Il più votato della lista Abruzzo Progressista, che ha ottenuto il 3,57% dei voti, è l’ex consigliere regionale Alessio Monaco con 2.145 voti nella circoscrizione di Chieti. A L’Aquila, in attesa di dati definitivi, si posiziona al primo posto Simona Giannangeli con oltre 1.500 voti.

La lista Riformisti e Civici non riesce a eleggere consiglieri, ottenendo il 2,8% dei voti. In provincia dell’Aquila, il più votato è Daniele Di Bartolo con oltre 900 voti, in provincia di Teramo è il coordinatore provinciale Luciano Monticelli con 1.006 preferenze, in provincia di Pescara è Fabio Cerasoli con 497 preferenze e in provincia di Chieti è Vincenzo Muratelli con 1.782 preferenze.