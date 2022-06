Elezioni, aperti i seggi anche in Abruzzo, per i referendum e rinnovo 49 consigli comunali

Sono stati aperti alle 7 di questa mattina i seggi elettorali che resteranno aperti fino alle 23 di questa sera per permettere ai cittadini abruzzesi di votare per i 5 referendum e per il rinnovo di 49 consigli comunali, tra i quali spicca il capoluogo di Regione L'Aquila.

49 i COMUNI AL VOTO:

L’Aquila, Ortona, San Salvo, Spoltore e Martinsicuro le citta sopra i 15 mila abitanti mentre sono 44 i comuni sotto i 15 mila abitanti che rinnovano il proprio sindaco, e dove un eventuale turno di ballottaggio si terra il 26 giugno

In provincia di Chieti sono: Arielli, Atessa, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Fallo, Fraine, Furci, Gamberale, Giuliano Teatino, Lettopalena, Montelapiano, Pennadomo, Pennapiedimonte, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, San Vito Chietino, Tollo e Torricella Peligna.

In provincia dell'Aquila oltre al capoluogo si vota a: Balsorano, Barrea, Campo di Giove, Caporciano, Civitella Alfedena, Gioria dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Montereale, Morino, Pescasseroli, Prata d’Ansidonia, Pratola Peligna, Sant’Eusanio Forconese, Scoppito e Vallavallelonga.

Nel Pescarese: Alanno, Brittoli, Scafa e Villa Celiera.

Nel Teramano: Crognaleto, Tortoreto e Valle Castellana.