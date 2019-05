Elezioni comunali, il plauso di Pepe per il risultato del centrosinistra nel teramano

Pepe plaude al positivo risultato del centrosinistra teramano alle amministrative del 26 maggio, “Le elezioni amministrative appena concluse ci consegnano un centrosinistra in sostanziale salute in provincia di Teramo che centra una serie di importanti risultati tra sindaci riconfermati e comuni conquistati”.

Questo il commento del Consigliere e Vice Capogruppo Regionale del Pd, Dino Pepe, che sottolinea come, quando la coalizione si presenta unita e forte, puntando su candidati di comprovata esperienza e capacità, l’elettorato le riconosce la propria fiducia ed il proprio voto.

“Confermiamo comuni importanti come Pineto, S. Omero, Mosciano, Torano Nuovo, Cellino Attanasio, Castiglione Messer Raimondo, Rocca S. Maria e Tossicia, conquistiamo nuove realtà come Cermignano e Canzano e, in coabitazione con un progetto civico, S. Egidio alla Vibrata” prosegue Pepe. “Questi risultati testimoniano la bontà della nostra azione amministrativa a livello locale e come, nel teramano, il centrosinistra sia vivo e vegeto e riesca a convogliare, grazie ai suoi candidati, la fiducia della gente”.

Pepe sottolinea poi il risultato significativo centrato in Val Vibrata, dove alla conferma di S. Omero e di Torano Nuovo, comune del quale è stato primo cittadino per dieci anni e nel quale è risultato il primo tra gli eletti alla carica di Consigliere, si unisce la vittoria di S. Egidio alla Vibrata dove, dopo dieci anni di guida del centrodestra, è stato ripreso il Municipio. “Quanto ottenuto in Val Vibrata testimonia l’ottima azione amministrativa del centrosinistra in questi anni che ha portato alla riconferma di Andrea Luzii e alla vittoria di Anna Ciammariconi, il mio Sindaco, e di Elicio Romandini”.

Infine il Consigliere Regionale del Pd vuole ringraziare i candidati sconfitti per il grande impegno profuso e fare i migliori auguri ai neo amministratori eletti. “Mi metto, sin da ora, a loro disposizione per poter lavorare, loro sul territorio e noi dalla Regione, per il bene della nostra provincia”.