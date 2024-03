Elezioni regionali Abruzzo 2024: Il Voto del Presidente del Consiglio Regionale, Santangelo

Il capolista di Forza Italia alle elezioni regionali Abruzzo, Roberto Santangelo si è recato stamane alle urne accompagnato dalla sua famiglia e, con queste parole, rinnova l’invito agli aventi diritto a esercitare un diritto e un dovere civico:

“Votare è un gesto semplice, ma molto importante per portare all’attenzione del Consiglio Regionale le istanze del territorio attraverso i propri rappresentanti. La provincia dell’Aquila può far sentire la sua voce con un’azione partecipativa che sta alla base della democrazia”.

I seggi saranno aperti fino alle ore 23 del 10 marzo 2024. Per votare bisogna barrare il simbolo della lista e scrivere la propria preferenza. È possibile esprimere un voto abbinato solo se i candidati sono della stessa lista e sono un uomo e una donna. Non è possibile il voto disgiunto.