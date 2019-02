Elezioni regionali Abruzzo, Ufficializzati i consiglieri eletti. Ecco tutti i nomi

Il Ministero dell'Interno ha ufficializzato i nomi dei consiglieri regionali eletti in Abruzzo per la nuova assemblea che è a maggioranza centrodestra e sarà composta da 10 rappresentanti della Lega, 3 di Forza Italia, 2 di Fratelli d'Italia, 1 di Udc-Dc-Idea, 1 di Azione Politica, 3 del Partito democratico, 1 della lista Legnini Presidente, 1 di Abruzzo in Comune e 7 del Movimento cinque stelle

Nello specifico sono stati eletti per il Collegio Teramo: Pietro Quaresimale, Emiliano Di Matteo, Toni Di Gianvittorio (Lega); Umberto D’Annuntiis (Fi), Dino Pepe (Pd), Sandro Mariani (Abruzzo in Comune), Marco Cipolletti (M5S).

Per il Collegio Pescara: Vincenzo D’Incecco, Nicoletta Verì (Lega); Lorenzo Sospiri (FI), Guerino Testa (Fratelli d’Italia), Antonio Blasioli (Pd), Domenico Pettinari, Barbara Stella (M5S).

Per Collegio Chieti: Nicola Campitelli, Manuele Marcovecchio, Sabrina Bocchino (Lega), Maruo Febbo (FI), Silvio Paolucci (Pd), Sara Marcozzi, Pietro Smargiassi, Francesco Taglieri (M5S).

Ed infine per Collegio L’Aquila: Emanuele Imprudente, Simone Angelosante (Lega), Guido Quintino Liris (Fratelli d’Italia), Marianna Scoccia (Udc-Dc-Idea), Roberto Santagelo (Azione Politica), Americo Di Benedetto (Legnini Presidente), Giorgio Fedele (M5S).

A questo elenco vanno poi aggiunti il nuovo presidente Marco Marsilio (Fratelli d’Italia), Giovanni Legnini (centrosinistra).