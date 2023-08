Emergenza Acqua: Divieto di Utilizzo in Alcune Zone del Paese

Una situazione di emergenza idrica si è delineata nel paese di Tocco da Casauria, dove il sindaco Riziero Zaccagnini ha firmato un'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua potabile senza bollitura preventiva di almeno 10 minuti. La decisione è stata presa in seguito ai risultati delle analisi condotte dalla Asl di Pescara, che hanno evidenziato problemi di qualità dell'acqua in alcune zone.

L'ordinanza riguarda specificamente i residenti di cinque strade: via Osservanza, da via Fontignoni in direzione del convento; via Viaro; via Fontignoni; via Addiaccio Piane; via Villa, dal civico 24 in direzione montagna. Inoltre, è stata chiusa al pubblico una fontana sita in via Fontignoni.

Secondo quanto stabilito nell'ordinanza, l'acqua potrà essere utilizzata solamente per scopi alimentari dopo una bollitura protetta di almeno 10 minuti, come indicato dalle direttive della Asl.

L'ordinanza rimarrà in vigore fino a quando nuovi campioni d'acqua verranno prelevati e analizzati dalla Asl per verificare l'effettiva risoluzione del problema. Si tratta di una misura precauzionale per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini, in attesa di ulteriori sviluppi e informazioni sulla situazione idrica nella zona.