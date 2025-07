Emergenza Carceri: Appello Urgente per Ventilatori e Frigoriferi in Abruzzo!

La garante Scalera sollecita imprese e cittadini a donare ventilatori e frigoriferi per le otto carceri abruzzesi, auspicando incentivi fiscali per sostenere la raccolta.

In una nota ufficiale, la Garante regionale Monia Scalera ha lanciato un accorato appello affinché aziende, fondazioni e cittadini donino ventilatori e piccoli frigoriferi per le otto carceri abruzzesi, sottolineando l’urgenza delle condizioni estive aggravate da sovraffollamento, vetustà delle strutture e scarsa ventilazione.

Secondo Scalera, tali dispositivi rappresentano un “gesto concreto” per tutelare la salute, la dignità e i diritti fondamentali delle persone detenute e del personale penitenziario, richiamando il dettato della Costituzione e delle convenzioni internazionali sui diritti umani.

Ha inoltre suggerito l’istituzione di misure fiscali dedicate, quali incentivi o defiscalizzazione, rivolte alle imprese che aderiranno, per stimolare un impegno solidale del tessuto produttivo abruzzese e nazionale.

Le otto strutture penitenziarie della regione, ha evidenziato, vivono una situazione di grave disagio durante i mesi caldi: celle sature, impianti obsoleti e mancanza di ricambio d’aria creano un ambiente oppressivo, con ripercussioni sulla salute fisica e mentale di detenuti e agenti.

Sul piano operativo, la Garante ha reso noto che le donazioni possono essere coordinate attraverso l’Ufficio del Garante regionale, contattabile via email ( garante.detenuti@crabruzzo.it ) o telefono (0862 644736), così da garantire una distribuzione efficace degli elettrodomestici.

Tra le novità emerse, fonti locali evidenziano che l’appello si inserisce in un contesto di crescente attenzione pluriregionale, dopo le segnalazioni sui casi come Rebibbia, dove ex-sindaci e deputati hanno denunciato condizioni critiche dovute ai gradienti termici estremi, fino a +10 °C tra piani diversi delle celle.

L’auspicio della garante è che piccoli gesti concreti e strumenti di responsabilità sociale contribuiscano a un ambiente detentivo più umano, in linea con gli impegni istituzionali per una società inclusiva e rispettosa della dignità di ogni individuo, anche in stato di privazione della libertà.