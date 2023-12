Emergenza Fuoco e Vento: Oltre Settanta Interventi dei Vigili del Fuoco nel Teramano

"Forti Raffiche Mettono a Dura Prova le Squadre di Soccorso in Diverse Zone della Provincia"

Nella notte scorsa e nel corso della giornata odierna, il Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo è stato chiamato a intervenire in oltre settanta situazioni di emergenza a causa del vento forte che ha colpito diverse aree della provincia. Le zone più colpite sono risultate essere la Val Vibrata e la costa, dove il vento ha causato la caduta di alberi, rami, cartelloni pubblicitari ed elementi strutturali di edifici, come comignoli e coperture.

Durante la notte, le squadre dei Vigili del Fuoco di Teramo e L'Aquila, in collaborazione con due squadre AIB dell'associazione di volontariato Gran Sasso d'Italia, Sezioni di Bellante e Mosciano, sono intervenute a Bellante, vicino al campo sportivo, per un incendio che ha coinvolto sterpaglie ed uliveto. Sebbene l'incendio fosse stato spento la sera precedente, le forti raffiche di vento hanno riattivato le fiamme, rendendo le operazioni di spegnimento particolarmente complesse. L'incendio ha interessato una superficie di circa sei ettari.

Nel frattempo, questa mattina, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nereto hanno affrontato la rimozione di un pino marittimo sradicatosi e appoggiatosi a un edificio in via Roma, a Villa Rosa di Martinsicuro. Le squadre hanno impiegato mezzi speciali, tra cui l'autoscala del Comando di Teramo e l'autogrù del Comando di Ascoli, oltre a una motosega per sezionare l'albero in parti gestibili, successivamente sistemate nel cortile del fabbricato.

La complessità della situazione ha portato il Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo a richiamare in servizio personale in turno libero per far fronte ai numerosi interventi in corso e alle continue richieste che giungono alla sala operativa 115.