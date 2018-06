Emergenza Furti in appartamenti Pescara, arrivano Vvf

Squadra dei Vigili del Fuoco al lavoro a Pescara, in via Carducci, subito dopo l'incrocio con via De Sanctis, con strada chiusa, poco dopo le 13, per un intervento dopo un tentato furto in due abitazioni.

Sul posto anche i Carabinieri. Le operazioni hanno reso necessario l'uso dell'autoscala da parte dei Vigili del Fuoco per poter accedere agli appartamenti visto che i proprietari hanno trovato, come riferito sul posto, le porte di ingresso con la serratura rotta, senza quindi possibilità di entrare in casa. I militari dell'Arma dovranno stabilire poi se il furto sia stato portato a termine.