Emergenza Medici: La ASL Richiama Pensionati per Coprire la Carenza di Personale

Per affrontare la cronica carenza di personale medico, la ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha deciso di richiamare in servizio tre medici in pensione. La decisione riguarda l'ospedale dell'Annunziata a Sulmona e il pronto soccorso di Castel di Sangro, particolarmente sotto pressione durante il periodo estivo.

I tre medici richiamati, un radiologo, una dottoressa di pronto soccorso e una cardiologa, hanno firmato un contratto di collaborazione individuale con l'azienda sanitaria per 38 ore settimanali, escludendo i turni notturni. Un ulteriore medico è stato assegnato al pronto soccorso di Castel di Sangro con le stesse condizioni contrattuali.

Questa mossa è stata necessaria per garantire la continuità dei servizi sanitari nei presidi di montagna, che devono gestire non solo le esigenze dei residenti, ma anche quelle dei numerosi turisti e visitatori estivi.