Emergenza Virus Respiratori tra i Bambini: Lombardia in Difficoltà

Una critica emergenza sanitaria sta colpendo gli ospedali di tutta Italia, con un picco di virus respiratori in età pediatrica. La Lombardia, in particolare Milano, è al centro dell'emergenza, con i pronto soccorso e i reparti pediatri sovraffollati. La situazione ha portato al trasferimento di giovani pazienti negli ospedali di Bergamo e Brescia.

Il Picco: Con l'arrivo delle basse temperature, l'Italia sta sperimentando un aumento dei virus respiratori, soprattutto tra i bambini. Alcune regioni stanno già affrontando gravi problemi, con code nei pronto soccorso e una previsione di incremento nei casi di bronchiolite da virus sinciziale, sindromi influenzali e polmoniti batteriche. La Lombardia è particolarmente colpita, con i reparti pediatrici degli ospedali milanesi sotto stress.

La Situazione in Lombardia: Il Buzzi di Milano è stato costretto a trasferire alcuni giovani pazienti a Brescia, Varese e Bergamo, poiché tutti i letti di Rianimazione erano occupati. L'Ats ha inviato comunicazioni a scuole e asili nido per consigliare di mandare a casa i bambini con sintomi correlati alle infezioni respiratorie e di adottare norme igieniche rigorose per prevenire la diffusione del contagio.

Il Virus Sinciziale: Tra i virus rilevati nei pronto soccorso pediatrici, spesso è presente anche il Covid. L'incidenza della malattia stagionale è più elevata nella fascia di età 0-4 anni, con 24 casi ogni mille bambini. Il virus sinciziale è particolarmente preoccupante per i bambini sotto l'anno, poiché può causare problemi respiratori gravi, richiedendo talvolta il ricovero ospedaliero.

Prossimi Scenari: Si prevede un possibile picco dell'influenza tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio. Attualmente, la situazione corrisponde al secondo livello di attivazione territoriale, ma si sta avvicinando al terzo. L'assessore al Welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha sottolineato l'importanza della vaccinazione per prevenire l'influenza e il Covid, entrambi offerti gratuitamente a tutta la popolazione.

Il sistema sanitario è in allerta, soprattutto durante il periodo tra Natale e Capodanno, e le autorità stanno monitorando attentamente la situazione.