Emergenza a Ortona: Crollo della Torre Faro Provoca Blocco Viabilità nel Porto

La cittadina di Ortona è stata scossa da un evento drammatico nella notte tra venerdì e sabato, quando una torre faro è crollata sulla banchina nord del porto. Le raffiche di vento, che hanno superato i 100 chilometri orari, e la pioggia intensa hanno causato danni significativi in tutto il centro cittadino e nelle contrade ortonesi.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma la situazione ha avuto un impatto critico sull'operatività della struttura portuale per l'intera giornata. Le operazioni di soccorso sono state immediate, con l'intervento dei vigili del fuoco per una valutazione delle altre torri faro presenti. Gli specialisti della società Odoardo Zecca sono intervenuti per arrestare l'alimentazione dell'energia elettrica e mettere in sicurezza l'area circostante.

L'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha reagito prontamente, emanando un'ordinanza che ha interdetto la zona colpita alla viabilità. La capitaneria di porto ha collaborato attivamente, allertando gli organi competenti per gestire l'emergenza.

Nel contesto delle difficoltà, è ancora ancorata nel porto di Ortona la nave Ocean Viking, che ha a bordo membri dell'equipaggio. Il mezzo, già protagonista dello sbarco di 128 migranti il 14 novembre scorso, è stato sottoposto a fermo amministrativo per 20 giorni, in quanto ritenuto in violazione del cosiddetto decreto Piantedosi.

A complicare ulteriormente la giornata difficile per Ortona, si è verificato anche il blocco di un treno, l'Intercity Lecce-Milano, immobilizzato in serata a causa di un guasto. La città è ora impegnata nella gestione di una serie di emergenze simultanee, richiedendo un coordinamento attivo tra le autorità portuali, i servizi di emergenza e le forze dell'ordine.