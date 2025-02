Emergenza idrica: chiusura serbatoi in cinque comuni teramani

Per garantire l'efficienza del sistema idrico, interruzioni notturne dell'acqua interesseranno Campli, Colledara, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano e Tossicia.

La Ruzzo Reti ha annunciato che, nelle notti del 13 e 14 febbraio, verranno temporaneamente chiusi i serbatoi dalle ore 22:00 alle 6:00 del mattino successivo. Questa misura è necessaria per consentire il ripristino delle riserve idriche nelle zone di alta quota, assicurando così la funzionalità dell'intero sistema idraulico.

I comuni interessati da queste interruzioni sono: Campli, Colledara, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano e Tossicia. L'interruzione riguarderà l'intero territorio di ciascun comune.

La Ruzzo Reti sottolinea che tali interventi sono fondamentali per garantire una gestione ottimale delle risorse idriche, soprattutto in periodi di scarsità d'acqua. Si raccomanda ai cittadini di adottare misure preventive, come la raccolta di acqua per usi domestici durante le ore di erogazione, e di limitare al minimo gli sprechi.

Per ulteriori informazioni o segnalazioni, è possibile contattare il servizio clienti della Ruzzo Reti o consultare il loro sito ufficiale.

Si invita la popolazione a collaborare e a seguire gli aggiornamenti forniti dalle autorità competenti per affrontare al meglio questa situazione temporanea.