Emergenza idrica nel Teramano: guasto a potabilizzatore provoca interruzioni!

Disagi idrici previsti per oggi a causa di un guasto al potabilizzatore di Montorio al Vomano, coinvolgendo diversi Comuni della provincia.

Un guasto improvviso al potabilizzatore di Montorio al Vomano, avvenuto nella giornata di oggi, martedì 7 gennaio, ha causato disagi al servizio idrico in diversi Comuni della provincia di Teramo. Ruzzo Reti, l’ente responsabile della distribuzione dell’acqua, ha emesso una nota ufficiale per avvisare i cittadini riguardo alle possibili interruzioni o abbassamenti della pressione dell’acqua nelle zone interessate.

Secondo quanto comunicato dalla società, i Comuni più colpiti sono: Castellalto, con le frazioni di Castelnuovo Vomano e la Zona Industriale; Notaresco, in particolare la Pianura di Guardia Vomano; Morro d’Oro, con Pagliare di Morro d’Oro; Pineto, nelle località di Pineto Centro, Scerne, Torre San Rocco e la Zona Industriale; e infine Roseto degli Abruzzi, che comprende Roseto Centro, Cologna Spiaggia, Campo a Mare, Voltarrosto, la Zona Industriale, e le frazioni di San Giovanni e Santa Lucia.

L’emergenza non riguarda solo i centri più grandi, ma anche altri Comuni come Giulianova, con il Giulianova Paese e Giulianova Lido; Tortoreto, in particolare Tortoreto Lido; e anche Alba Adriatica e Martinsicuro, che, come segnalato dalla società, saranno interamente coinvolti nel disservizio. La Ruzzo Reti ha rassicurato i cittadini, sottolineando che l’impegno per risolvere il problema è massimo, ma ha invitato la popolazione a prepararsi per possibili difficoltà nel fornire acqua nelle prossime ore.

A causa del guasto, i residenti di queste località potrebbero riscontrare una riduzione significativa della fornitura idrica o, in alcuni casi, una completa interruzione dell'acqua. Si prevede che l’emergenza duri fino a quando non verranno completati gli interventi necessari per ripristinare il funzionamento regolare del potabilizzatore. La situazione è monitorata costantemente dai tecnici, che stanno lavorando per limitare i disagi e riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile.

Ruzzo Reti, inoltre, ha invitato gli utenti a ridurre il consumo di acqua durante il periodo dell’emergenza, al fine di garantire una distribuzione più equa in tutta la provincia.