Emergenza senzatetto: La Lega chiede al sindaco di adottare il Daspo urbano per chi rifiuta aiuto

Il presidente della commissione comunale Sicurezza, Armando Foschi, ha sollevato un forte allarme riguardo all'urgente emergenza sociale rappresentata dagli "accampamenti notturni" di senzatetto in città. La richiesta è diretta al sindaco Masci, affinché si faccia portavoce di una convocazione urgente del Comitato della Sicurezza e dell'Ordine pubblico presieduto dal prefetto.

Foschi ha proposto l'ipotesi di adottare il Daspo urbano per coloro che rifiutano le sistemazioni offerte dall'amministrazione comunale o dalle associazioni collaboranti. In una nota, il presidente della commissione Sicurezza ha dichiarato: "È evidente che vada individuata una misura di intervento risolutiva che necessariamente deve vedere il coinvolgimento della Prefettura come capofila."

L'attuale scenario, descritto come "uno spettacolo indecoroso" da Foschi, mostra angoli della città trasformati in dormitori improvvisati, evidenziando un problema urgente che richiede un intervento istituzionale coordinato. Foschi ha sottolineato che la situazione potrebbe peggiorare con l'arrivo delle temperature invernali, e pertanto è fondamentale agire tempestivamente.

La richiesta di Foschi comprende la convocazione di una riunione urgente del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, coinvolgendo forze dell'ordine, associazioni locali, Caritas e Asl. Inoltre, si esprime la necessità di identificare misure risolutive prima dell'arrivo del grande freddo invernale.

La nota conclude con una riflessione sulla disponibilità di posti nelle strutture predisposte dall'amministrazione comunale per accogliere i senzatetto, sottolineando la necessità di coinvolgere la Prefettura come figura chiave per affrontare questa delicata situazione sociale.