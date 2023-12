Emozionante addio a Barbara: commossi omaggi dal mondo dello spettacolo

Il sipario si è chiuso su un'opera straordinaria, unica e irripetibile: così Vincenzo Olivieri, lo showman affranto, ha iniziato la sua toccante lettera dedicata alla moglie Barbara Paolone, venuta a mancare all'età di 54 anni. Il funerale della signora Paolone si è svolto oggi pomeriggio nella chiesa di Sant'Antonio, dove numerosi volti noti del mondo dello spettacolo si sono riuniti per rendere omaggio alla donna scomparsa.

Vincenzo Olivieri ha affidato la sua commovente lettera alla voce di Milo Vallone, che l'ha letta dal pulpito della chiesa. Alla conclusione della cerimonia, hanno preso la parola anche gli attori Giorgio Pasotti, Edoardo Leo e Anna Foglietta. Pasotti ha ricordato Barbara come un'anima speciale, nata per dare agli altri più che a se stessa, lasciando una profonda solitudine nel cuore di chi l'ha conosciuta. Anna Foglietta ha descritto la donna come esuberante, fedele a se stessa, aperta alla vita e agli altri, generosa fino all'ultimo, preoccupandosi persino di regalare qualcosa alle infermiere dell'ospedale.

Il funerale ha attirato numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, in quanto Barbara Paolone era una manager del settore. Oltre a Pasotti, Leo, Foglietta e Vallone, hanno partecipato all'ultimo saluto personaggi come Marco Boccia, Laura Chiatti, Giò Di Tonno, Federico Perrotta, Tiziana Di Tonno, Marco Papa e Germano D’Aurelio. Anche diverse autorità, tra cui i sindaci di Pescara e Montesilvano e il deputato Guerino Testa, hanno reso omaggio alla donna, sottolineando l'impatto che ha avuto nel suo settore e nella comunità.