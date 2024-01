Emozionante ritorno in campo per Filippo dopo l'incidente con il fulmine

Una festa indimenticabile ha accolto Filippo, il coraggioso ragazzo di 12 anni tornato in campo dopo essere stato colpito da un fulmine durante una partita di calcio il 30 agosto. L'evento si è svolto presso il campo sportivo Celdit dello Scalo, dove il giovane è stato accolta con gioia dalla sua squadra e dagli amici.

Il drammatico episodio si era verificato durante un temporale estivo mentre Filippo si stava allenando con la sua squadra. Colpito al piede dal fulmine, il ragazzo era caduto a terra inerme. Il suo allenatore, Gabriele Di Primio, un vigile del fuoco di professione, è intervenuto prontamente eseguendo la manovra del massaggio cardiaco sul giovane Filippo. Quella giornata, segnata dall'incidente, è ora un lontano ricordo grazie al coraggio del ragazzo e all'intervento tempestivo del suo allenatore.

Nella trasmissione televisiva Rai 1 "La Vita in diretta", Filippo ha raccontato la sua incredibile storia e, cosa più importante, ha rivestito gli scarpini da calcio per giocare di nuovo con il pallone. Per i genitori di Filippo, è un vero miracolo; per gli amici di squadra e di scuola, è una gioia riavere il loro compagno di gioco accanto. La sua storia è stata condivisa con il pubblico, un momento toccante che celebra il coraggio e la determinazione del giovane Filippo nel superare le difficoltà.