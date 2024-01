Episodi Criminali a Spoltore: Donna Denunciata per Utilizzo Indebito di Carta di Credito e Arrestato

A Spoltore, i Carabinieri hanno concluso un'indagine che ha portato alla denuncia di una donna di 43 anni, italiana e incensurata, per l'indebito utilizzo di una carta di credito smarrita. L'indagine è partita il 5 gennaio, dopo la denuncia di una vittima che aveva già notato spese non autorizzate per un totale di 131,50 euro. I militari hanno confermato l'uso improprio della carta (Postepay Evolution) in un distributore automatico e in attività commerciali a Villa Raspa di Spoltore e Chieti. Grazie al sistema di videosorveglianza di una delle attività coinvolte, la donna è stata identificata e denunciata per l'indebito utilizzo della carta di credito.

Nel frattempo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno arrestato un ventinovenne extracomunitario, già noto alle forze dell'ordine e residente ad Avezzano, per una rapina avvenuta nella tarda mattinata di domenica 14 gennaio. La centrale operativa dei Carabinieri di Pescara ha ricevuto una segnalazione di furto di una borsa, e i militari sono intervenuti trovando l'uomo che aggrediva due persone, tra cui il proprietario della borsa rubata, un maresciallo dei Carabinieri in quiescenza.

Il militare in pensione aveva parcheggiato l'auto davanti a un punto vendita Carrefour in via Misticoni, per ritirare un pacco dal box Amazon. Durante il cambio di una gomma forata, il ladro ha approfittato dell'occasione per rubare la borsa lasciata nell'auto, fuggendo a piedi. Tuttavia, il rapinatore è stato inseguito e bloccato dai Carabinieri, che hanno trovato con lui un'altra tracolla rubata poco prima, contenente documenti personali e qualche spicciolo, oltre a un coltello da cucina utilizzato per tagliare le gomme. L'uomo sarà processato per rapina, danneggiamento aggravato e porto di oggetti atti ad offendere.