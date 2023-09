Errore Medico: Risarcimento di 1 Milione 300mila Euro per la Morte del Paziente

Una sentenza storica è stata emessa dal Tribunale dell'Aquila, che ha riconosciuto un risarcimento di 1 milione 300mila euro a una madre e alle sue due figlie per la perdita del padre a causa di un errore medico avvenuto in ospedale.

Tutto ebbe inizio il 17 aprile 2016 quando il padre, Attilio Roscetti, si recò all'ospedale San Salvatore accusando sintomi di un "sospetto addensamento polmonare in paziente con insufficienza respiratoria ipossica moderata da verosimile Bpco in via di riacutizzazione". Il paziente aveva precedentemente segnalato l'allergia al farmaco "Augmentin".

Tuttavia, a seguito della somministrazione del farmaco "Urbason", il paziente ebbe una grave reazione che portò a una crisi convulsiva e successivamente a un arresto cardiorespiratorio. Nonostante i tentativi di rianimazione e un danno encefalico successivamente insorto, il signor Roscetti morì il 7 luglio 2016.

La sentenza ha riconosciuto la condotta censurabile del personale medico, evidenziando la "lacunosità con cui la cartella clinica era stata tenuta dai sanitari" e sottolineando che dopo l'arresto erano stati somministrati antibiotici appartenenti alla stessa classe farmacologica di quelli che avevano già causato reazioni allergiche.

Il tribunale ha anche criticato la gestione della crisi comiziale insorta dopo la somministrazione del farmaco "Urbason", sottolineando una mancata adeguata indagine e terapia delle circostanze cliniche.

Il giudice del Tribunale dell'Aquila, Baldovino De Sensi, ha ritenuto giustificate le conclusioni dei consulenti peritali, sostenendo che un approccio di cura più adeguato avrebbe potuto migliorare le probabilità di sopravvivenza del paziente. Pertanto, l'Azienda sanitaria Locale n. 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila è stata condannata a pagare un risarcimento di 1 milione e 300 mila euro agli eredi della vittima.

L'avvocato che ha assistito la madre e le figlie ha espresso la sua soddisfazione per la sentenza, che rende finalmente giustizia a coloro che hanno perso il loro caro a causa di un tragico errore medico.