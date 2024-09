Escursionista ritrova il corpo senza vita di un uomo in stato di decomposizione

Il corpo, trovato in un sentiero boschivo, appartiene a un pensionato teramano deceduto durante una ricerca di funghi nella zona.

Nella tarda mattinata, attorno alle 13.30, un’escursionista ha fatto una macabra scoperta lungo un sentiero isolato nella località Porcine. Durante una passeggiata nel bosco, si è imbattuto in un cadavere in avanzato stato di decomposizione. La scena ha immediatamente richiamato l'attenzione delle forze dell’ordine.

I carabinieri di Pietracamela e i colleghi del Parco di Fano Adriano sono prontamente intervenuti sul posto per avviare le prime indagini. Dopo una breve analisi, l’uomo è stato identificato: si trattava di Berardino Velii, un pensionato di 75 anni residente a Teramo. La sua automobile, parcheggiata nelle vicinanze del sentiero, ha facilitato l’identificazione, confermata successivamente dai familiari. Nonostante non fosse stata presentata una denuncia di scomparsa, i parenti hanno riconosciuto il defunto, il quale non era tornato a casa nei giorni precedenti.

Il corpo di Velii, che indossava abbigliamento da cercatore di funghi, non presentava segni di traumi evidenti. Le autorità sospettano che la causa del decesso possa essere attribuita a un arresto cardiaco, sopraggiunto durante l’attività di ricerca di funghi nei boschi della zona. Tuttavia, non si esclude nessuna ipotesi fino a che non verranno condotti esami più approfonditi.

L’autorità giudiziaria ha disposto che la salma venga trasferita all’obitorio dell’ospedale civile di Teramo per l’esame autoptico, che potrà fornire ulteriori dettagli sulle cause precise della morte. Il ritrovamento del corpo ha destato scalpore nella comunità locale, dove la ricerca di funghi è una pratica comune, ma raramente associata a eventi drammatici come questo.

L’evento ha scosso la tranquillità del piccolo centro, soprattutto tra chi frequenta abitualmente quei sentieri per escursioni o attività legate alla raccolta di funghi. Le autorità invitano a prestare particolare attenzione durante le escursioni in aree boschive isolate, specialmente per persone anziane o con condizioni di salute precarie.