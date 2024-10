Esplode bombola del gas in villetta, panico per un'anziana e suo marito

Una bombola del gas scoppia in casa, paura per una donna ferita e il marito illeso, indagini in corso.

Una bombola del gas è esplosa questa mattina in una villetta situata in via Goldoni, causando attimi di paura per i due coniugi che si trovavano all'interno dell'abitazione. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:30, quando una donna di 70 anni, che si trovava nello scantinato della casa intenta a cucinare, è stata sorpresa dalla deflagrazione. Fortunatamente, nonostante lo spavento, è riuscita a mettersi in salvo, riportando soltanto ustioni leggere.

Il marito, che si trovava in un'altra area della casa al momento dell’esplosione, è rimasto illeso. L'immediata chiamata ai soccorsi ha permesso un rapido intervento delle autorità. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri e gli operatori del 118. La donna è stata successivamente trasportata all’ospedale di Sant'Omero, dove è stata sottoposta a controlli medici, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Gli investigatori stanno ora cercando di capire le cause precise dell’esplosione, verificando se si trattasse di un problema tecnico legato alla bombola o di un'errata manovra nell'uso della stessa. Nonostante l’incidente, i danni alla struttura sembrano essere contenuti, e non ci sono stati ulteriori feriti né rischi di crolli.

Simili episodi legati all'uso di bombole di gas possono essere estremamente pericolosi e, per questo motivo, gli esperti raccomandano sempre la massima attenzione nella gestione di apparecchi e sistemi di alimentazione a gas nelle abitazioni.