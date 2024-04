Esposto contro l'"ecomostro" sulla spiaggia dietro la Nave di Cascella

Il Segretario Nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, ha lanciato un duro attacco contro quello che definisce un "ecomostro" sulla spiaggia di Piazza Primo Maggio. Acerbo ha presentato un esposto contro i gazebo di Fratelli d'Italia alla Nave di Cascella, sottolineando il suo dissenso riguardo all'occupazione della spiaggia libera antistante.

Secondo Acerbo, l'iniziativa di Fratelli d'Italia ha chiuso la vista del mare e occupato la spiaggia libera in maniera non autorizzata, violando i vincoli paesaggistici e monumentali della zona. Critica anche l'uso della spiaggia per un congresso di partito, definendolo un'attività turistico-ricreativa inappropriata.

Il Segretario di Rifondazione Comunista ha sottolineato che l'autorizzazione concessa per l'occupazione della spiaggia centrale della città per 20 giorni è inaccettabile, soprattutto considerando il piano del governo di mettere a gara le poche spiagge libere rimaste.

Acerbo ha concluso il suo intervento avvertendo del pericolo che, se altri partiti e organizzazioni seguono l'esempio di Fratelli d'Italia, la spiaggia libera di Piazza Primo Maggio potrebbe trasformarsi in un centro congressi, compromettendo il suo status di area pubblica destinata al relax e al godimento del mare.