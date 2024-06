Estate Sicura: I Carabinieri in Campo per Proteggere gli Anziani dalle Truffe

Anche quest'estate, i carabinieri del comando provinciale di Teramo sono impegnati nella lotta contro le truffe agli anziani. Attraverso una serie di iniziative consolidate, i militari dell'Arma stanno svolgendo incontri in chiese, centri sociali, riunioni condominiali e uffici postali, specialmente nei giorni di pagamento delle pensioni, per proteggere i nostri nonni dai truffatori senza scrupoli.

Questa strategia preventiva ha già dimostrato la sua efficacia, riducendo significativamente le truffe nel territorio teramano. Sempre più spesso, i tentativi di frode vengono smascherati dalle potenziali vittime o dai loro familiari, che non esitano a rivolgersi alle forze dell'ordine.

Accanto alle attività rivolte direttamente agli anziani, è stata avviata una "sensibilizzazione sociale" che coinvolge familiari, vicini di casa e negozianti per creare una rete di protezione a tutela degli anziani.

Le attività di monitoraggio proseguiranno per tutta l'estate. Nei comuni più isolati, i comandanti delle stazioni carabinieri raggiungeranno gli anziani per portar loro il sostegno dell'Arma e metterli in guardia sui rischi delle truffe.

"I carabinieri ribadiscono che nessuna forza di polizia, ente o assicurazione chiede il versamento di denaro per liberare un congiunto o pagare un debito. In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare il 112 o rivolgersi a un familiare, conoscente o vicino di casa, e mai cedere alle richieste dei truffatori," si legge in una nota dei carabinieri.