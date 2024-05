Estate da Record con la Ferrovia dei Parchi: 6800 Passeggeri sul Treno Storico

Verso il tutto esaurito per le 18 corse estive in programma

La Ferrovia dei Parchi si prepara a un'estate da record con 6800 passeggeri pronti a salire a bordo del suo treno storico. Questo dato, superiore rispetto ai 6000 passeggeri dello scorso anno, evidenzia la crescente popolarità del convoglio che attraversa i borghi delle aree interne, unendo tradizione e bellezze naturali. Gli operatori del settore confermano che il sold out è praticamente assicurato.

Il primo viaggio della stagione è in calendario per domenica 23 giugno, offrendo ai passeggeri un'esperienza unica tra natura, tradizioni e usanze locali. A luglio sono previste due partenze: domenica 21 e domenica 28. Ad agosto il treno partirà domenica 4, per poi continuare nei fine settimana successivi: 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25, e 31 agosto. Settembre vedrà quattro appuntamenti: domenica 1, 8, 15 e 29.

Gli itinerari del treno storico si concentrano tra la Maiella e gli Altipiani, con soste a Campo di Giove, Palena, Pescocostanzo e Roccaraso; nell'Alto Sangro con fermate ad Alfedena, Barrea e Castel di Sangro; e nell'Alto Molise, dove il treno storico farà ritorno dopo una lunga assenza, fermandosi a San Pietro Avellana, nella riserva di Montedimezzo, a Carovilli e Pietrabbondante. Si attende che la linea sia riaperta completamente fino a Carpinone e Isernia nel 2025.

Lo scorso anno, grazie all'organizzazione dell'agenzia Pallenium Tourism, ben 33 mila passeggeri hanno viaggiato sul treno storico, confermando il successo di questa iniziativa che continua a richiamare turisti da ogni dove.