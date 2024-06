Europee 2024: Fratelli d'Italia in testa, Schlein recupera. Crollo M5S, affluenza al 49,69%

In Europa, la maggioranza Ursula tiene a bada i sovranisti, ma in Francia il partito di Le Pen trionfa, spingendo Macron a convocare nuove elezioni. In Italia, Fratelli d'Italia (FdI) cresce ulteriormente, raggiungendo il 28,9%, mentre il Partito Democratico (PD) di Elly Schlein si attesta al 24,5%. Il Movimento 5 Stelle (M5S) crolla al 10,5%, superato da Forza Italia (FI) con il 9,2%, mentre la Lega si ferma all'8,5%.

La soddisfazione dei leader:

Giorgia Meloni esulta per il risultato di FdI, definendolo "il più forte in Europa" e sottolinea il supporto ricevuto dopo due anni di governo.

Elly Schlein parla di un "risultato straordinario" e della responsabilità di costruire un'alternativa, sottolineando che la somma delle forze di opposizione supera quella della maggioranza.

Antonio Tajani di Forza Italia esprime soddisfazione per la crescita del partito e rafforza la fiducia nel centrodestra e nel PPE.

Reazioni contrastanti:

Giuseppe Conte del M5S annuncia una "riflessione interna" a causa del deludente risultato, ammettendo che avrebbero potuto fare meglio.

Matteo Salvini della Lega riconosce il sorpasso di Forza Italia e il "tradimento" di Umberto Bossi, ma sottolinea la vivacità del partito nonostante le previsioni negative.

Proiezioni dei seggi:

Fratelli d'Italia: dai 6 attuali a 23-25 seggi.

Partito Democratico: dai 19 attuali a 20-22 seggi.

Forza Italia: stabili tra 7 e 9 seggi.

Movimento 5 Stelle: da 14 a 8-10 seggi.

Lega: da 29 a 6-8 seggi.

L'onda sovranista:

In Europa, l'onda sovranista travolge Macron e Scholz, ma non riesce a sfondare al Parlamento Europeo, dove la maggioranza Ursula, composta dai partiti filo-europeisti, mantiene 398 seggi su 720. In Francia, il trionfo di Le Pen ha portato Macron a convocare nuove elezioni per fine giugno.

Prospettive future:

Il risultato elettorale europeo certifica l'ascesa delle ali estreme e premia i Popolari, che diventano il primo gruppo a Strasburgo. Ursula von der Leyen, candidata del PPE, rimane favorita per la presidenza della Commissione Europea, anche se i negoziati per formare una maggioranza stabile si preannunciano complessi.

La composizione del nuovo Parlamento Europeo:

PPE: 181 seggi.

Socialisti: 135 seggi.

Renew: 82 seggi.

Conservatori e Riformisti: 71 seggi.

Identità e Democrazia: 62 seggi.

Verdi: 53 seggi.

The Left: 34 seggi.

L'asse europeista potrebbe cercare di dialogare con i Verdi per stabilizzare la maggioranza, mentre si prevede che la destra e l'estrema destra avranno in Giorgia Meloni e Marine Le Pen i loro punti di riferimento principali.

La navigazione politica a Bruxelles sarà intensa, con trattative tra i 27 Paesi membri e l'Eurocamera per definire i ruoli chiave della Commissione Europea, del Consiglio Europeo e dell'Alto Rappresentante. Roberta Metsola è teoricamente favorita per la presidenza dell'Eurocamera, ma le sorprese potrebbero ancora emergere.