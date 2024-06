Europee: Antonella Ballone Unica Speranza per l'Abruzzo, Niente da Fare per gli Altri Candidati

Potrebbe essere Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Gran Sasso e originaria di Teramo, l'unica eletta tra i 15 candidati abruzzesi alle elezioni europee sotto le insegne di Forza Italia. Ballone, con quasi 42.000 voti, si posiziona quarta, subito dietro il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha oltre 143.000 voti ma rinuncerà al seggio.

Nella circoscrizione Sud, Fulvio Martusciello con oltre 96.300 voti e Giusy Princi con oltre 82.800 voti sono sicuri della rielezione. Potrebbe quindi scattare il terzo seggio per Forza Italia, realizzando il sogno di Antonella Ballone. Tuttavia, la conferma dipenderà da un complesso calcolo tra voti diretti, voti all’estero e la ripartizione nazionale.

Nessuno degli altri candidati abruzzesi ha possibilità di elezione. Nicola D’Ambrosio (FdI) ha ottenuto 30.500 voti, seguito da Giovanna Greco, Eliseo Iannini (FI), Laura Cucchiarella (Lega), Manola Di Pasquale (PD), Valentina Corneli (M5S), Fabio Stella (M5S) e Giulia Persico (Verdi e Sinistra).

Delusione per i candidati delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 4%: Libera D’Amelio (Stati Uniti d’Europa), Emanuela Pistoia (Azione), Maurizio Acerbo, Ilaria Leonardis e Paolo Della Ventura (Pace Terra e Dignità), Dino Rossi (Libertà).

Tra gli eletti della circoscrizione Sud per FdI, si contano Alberico Gambino, Francesco Ventola, Denis Nesci, Michele Picaro e Maria Chiara Gemma. Nel PD, i nomi sicuri sono Antonio Decaro, Lucia Annunziata, Lello Topo, Pina Picierno e Sandro Ruotolo. Per il M5S, Pasquale Tridico e Valentina Palmisano sono certi dell'elezione. Forza Italia vede l’elezione di Fulvio Martusciello e Giusy Princi, oltre ad Antonella Ballone. Per la Lega, Aldo Patriciello e Roberto Marti sono in corsa, mentre Mimmo Lucano è il rappresentante sicuro per Alleanza Verdi e Sinistra.

Elezioni Europee: Candidati Abruzzesi

Status Nome Partito Voti Eletto Antonella Ballone Forza Italia 42.000 Non eletto Nicola D’Ambrosio Fratelli d'Italia 30.500 Non eletto Giovanna Greco Fratelli d'Italia - Non eletto Eliseo Iannini Forza Italia - Non eletto Laura Cucchiarella Lega - Non eletto Manola Di Pasquale Partito Democratico - Non eletto Valentina Corneli Movimento 5 Stelle - Non eletto Fabio Stella Movimento 5 Stelle - Non eletto Giulia Persico Verdi e Sinistra - Non eletto Libera D’Amelio Stati Uniti d’Europa - Non eletto Emanuela Pistoia Azione - Non eletto Maurizio Acerbo Pace Terra e Dignità - Non eletto Ilaria Leonardis Pace Terra e Dignità - Non eletto Paolo Della Ventura Pace Terra e Dignità - Non eletto Dino Rossi Libertà -

Altri Eletti nella Circoscrizione Sud