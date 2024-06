Europee e Comunali: Voto Non-Stop fino alle 23, Segui l'Affluenza in Tempo Reale

Dopo la prima giornata di voto, alle ore 23 di sabato 8 giugno l’affluenza in Abruzzo per le elezioni Europee si è attestata al 12,71%. Per le Comunali, a Pescara l’affluenza ha raggiunto il 17,53%, a Montesilvano il 16,65%, e a Giulianova il 22,82%.

Domenica 9 giugno i seggi riaprono senza sosta dalle ore 7 alle 23. A Pescara, i quattro candidati a sindaco sono Carlo Masci (centrodestra), Carlo Costantini (centrosinistra), Domenico Pettinari (Coalizione civica), e Gianluca Fusilli (Stati Uniti d’Europa). Previsto l’eventuale turno di ballottaggio per i comuni sopra i 15mila abitanti, con la scheda azzurra per le amministrative che permette il voto disgiunto.

A Montesilvano, la seconda città più popolosa al voto, i candidati sono Ottavio De Martinis (centrodestra) e Fabrizio D’Addazio (centrosinistra). A Giulianova, la sfida coinvolge quattro candidati: Jwan Costantini (uscente), Alberta Ortolani, Romolo Lanciotti e Daniele Di Massimantonio.

In Abruzzo, la provincia con il maggior numero di comuni al voto è Chieti (50), seguita da Pescara (17), Teramo (23), e L’Aquila (8). Per le Europee, saranno chiamati al voto tutti i 305 comuni della regione.

Dalle 23 di domenica inizierà lo spoglio delle Europee, con gli exit poll per le Comunali. Dalle 14 di lunedì, si procederà con lo spoglio per le amministrative. Segui gli aggiornamenti in tempo reale sull'affluenza e sui risultati.