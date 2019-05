Europee, più di 1.100.000 gli abruzzesi chiamati al voto, per 400mila anche la scheda per comunali

Sono oltre un milione e cento gli abruzzesi che oggi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento Europeo, Le urne resteranno aperte nella sola giornata di oggi, dalle 7 alle 23.

L'Abruzzo è inserito nella Circoscrizione del Sud assieme a Molise, Puglia, Campania, Calabria e Basilicata, si presenta con 19 candidati cui 12 donne:

La Lega schiera: Antonello D'Aloisio e Elisabetta De Blasio

Forza Italia: Paola Di Salvatore.

Fratelli d'Italia: Margherita D'Urbano e Mario Quaglieri.

Il Movimento 5 Stelle: Gianluca Ranieri e Valeria Di Nino.

Il Pd: Leila Kechoud.

Europa-Italia in Comune: Daniela Aiuto, Loredana Di Lorenzo e Luciano Monticelli.

Europa Verde: Maurizio Pendenza.

La Sinistra: Viola Arcuri.

Il Popolo della Famiglia: Diego Ciancetta e Federica Lupi.

Casapound: Claudia Pagliariccio e Laura Cavaliere.

Forza Nuova: Caterina Oronzo e Alessio Feniello.

In Abruzzo inoltre sono circa 400mila, gli elettori che oggi riceveranno una doppia scheda elettorale, infatti in 99 comuni oggi gli elettori sono chiamati al voto anche per l'elezione del nuovo sindaco e il rinnovo dei consigli comunali, tra cui il capoluogo adriatico dove i candidati alla corsa per lo scranno più alto sono 8:



Erika Alessandrini, per il M5s;

Gianluca Baldini (Riconquistiamo l'Italia),

Stefano Civitarese (Coalizione civica per Pescara),

Carlo Costantini (Faremo Grande Pescara),

Mirko Iacomelli (Casapound),

Carlo Masci (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc, Pescara Domani, Pescara Futura, Amare Pescara),

Marinella Sclocco (Pd, Pescara città aperta, Per Sclocco sindaco) ,

Gianni Teodoro (Scegli Pescara-Lista Teodoro).