Evade dai Domiciliari per Minacciare l'Ex Datore di Lavoro: Arrestato 45enne a Roseto degli Abruzzi

I carabinieri di Roseto degli Abruzzi hanno arrestato un 45enne per aver violato le condizioni della sua detenzione domiciliare. L’uomo, già condannato a oltre 21 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, è stato sorpreso mentre evadeva dai domiciliari per minacciare e aggredire il suo ex datore di lavoro, al quale avanzava presunte pretese retributive.

A seguito dell'accertamento dei fatti, l'ufficio di sorveglianza di Pescara ha disposto la revoca della misura detentiva domiciliare, ordinando la custodia cautelare in carcere. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha posto fine all’azione violenta dell’uomo, che ora dovrà affrontare ulteriori conseguenze legali per la violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria.