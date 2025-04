Ex DJ adescato online, ucciso e gettato nel lago: arrestata una coppia​

Il 48enne Martino Caldarelli, scomparso da Isola del Gran Sasso, è stato trovato morto in un lago artificiale; una coppia è accusata dell'omicidio.​

Il corpo senza vita di Martino Caldarelli, 48 anni, ex DJ di Isola del Gran Sasso (Teramo), è stato rinvenuto nella notte tra il 15 e il 16 aprile in un laghetto artificiale situato tra Sant’Omero e Nereto, nella Val Vibrata. L’uomo era scomparso dal pomeriggio di venerdì 11 aprile, quando si era allontanato da casa senza farvi più ritorno.​

Le indagini, condotte dai Carabinieri di Teramo, hanno portato al fermo di una coppia: una donna e un uomo, entrambi residenti nella zona. Secondo quanto emerso, la vittima sarebbe stata attirata in una trappola attraverso un adescamento online orchestrato dalla donna. Una volta giunto nell’abitazione di lei, situata a pochi chilometri dal luogo del ritrovamento del corpo, Caldarelli sarebbe stato aggredito con l’intento di rapinarlo. Durante l’aggressione, l’uomo è stato colpito con numerose coltellate, risultate poi fatali. Successivamente, il corpo è stato trasportato e occultato nel laghetto artificiale.

Gli inquirenti stanno ora analizzando i dispositivi elettronici sequestrati ai due sospettati, inclusi telefoni cellulari e computer, per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare eventuali ulteriori responsabilità. Particolare attenzione è rivolta alle chat e ai messaggi scambiati tra la vittima e la donna, che potrebbero fornire ulteriori dettagli sull’adescamento e sull’organizzazione del delitto.​

La Procura di Teramo ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e occultamento di cadavere. La coppia è attualmente detenuta presso il carcere di Castrogno, in attesa dell’udienza di convalida del fermo.​

La comunità di Isola del Gran Sasso è sconvolta per la tragica fine di Caldarelli, descritto da amici e conoscenti come una persona solare e appassionata di musica. Le indagini proseguono per fare piena luce su un omicidio che ha scosso profondamente l’intera regione.​