Ex Sevel: L'Assenteismo è un Alibi per Nascondere le Vere Cause del Calo Produttivo

La questione dell'assenteismo nell'ex stabilimento Sevel, oggi parte di Stellantis e noto per la produzione dei furgoni commerciali leggeri Ducato, è al centro di una discussione tra la Fiom-Cgil Chieti e la Rsa Fiom Sevel. Secondo il sindacato, l'azienda sta cercando di giustificare il calo produttivo attuale puntando l'attenzione sull'assenteismo, ma questa spiegazione è vista come un alibi che nasconde le vere ragioni dietro la diminuzione della produzione.

La Fiom-Cgil Chieti e la Rsa Fiom Sevel ritengono che l'azienda, un tempo considerata una "fabbrica dei record," abbia ora subito una trasformazione in una "fabbrica dell'assenteismo," una contraddizione evidente secondo il sindacato. L'azienda ha riportato "record produttivi di oltre 7 milioni di autoveicoli prodotti grazie alla professionalità e ai sacrifici dei lavoratori e dell'indotto," ma a livello regionale, si afferma che il problema principale sia l'assenteismo.

Il sindacato sostiene che questa enfasi sull'assenteismo è un tentativo da parte dell'azienda di evitare richieste di intervento da parte delle autorità regionali, creando un pretesto per non prendere provvedimenti concreti. Il sindacato pone diverse domande sulle recenti dinamiche nella fabbrica, sottolineando come i volumi di produzione siano diminuiti sotto la nuova dirigenza, con carenze di pezzi e ricorso a straordinari per colmare i vuoti di lavoro. Ciò ha portato ad alti livelli di saturazione tra i lavoratori nel tentativo di rispettare le previsioni di produzione.

Il sindacato insiste sul fatto che la colpa del calo produttivo non può essere attribuita ai lavoratori ma piuttosto a chi ha gestito l'azienda negli anni precedenti. Inoltre, il sindacato critica la mancanza di un piano industriale serio e l'attenzione rivolta al recente stabilimento di Gliwice. Il sindacato ha dichiarato di non parteciperà a una riunione sull'assenteismo, considerando il problema principale come l'assenza di un piano industriale adeguato e le inefficienze organizzative nella produzione.