Falsi Documenti Comunali: Il Sindaco di Pescara Avverte i Cittadini sulle Nuove Truffe Online

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha lanciato un allerta riguardo a una serie di truffe online che coinvolgono falsi documenti del Comune. L’avvertimento è arrivato dopo che il Comune ha ricevuto segnalazioni di documenti contraffatti utilizzati da truffatori per ingannare i cittadini.

L’Allerta del Sindaco

Masci ha dichiarato che i truffatori hanno perfezionato le loro tecniche, riuscendo a falsificare documenti ufficiali del Comune, comprese le firme dei dirigenti, per dare un aspetto autentico ai documenti fraudolenti. “Abbiamo sporto denuncia dopo aver preso conoscenza di queste attività illecite,” ha affermato il sindaco, “ma è cruciale che i cittadini di Pescara prestino massima attenzione.”

Il Caso del Contratto Falso

Un esempio recente di questa truffa riguarda un documento che sembra attestare la registrazione di un contratto ad uso transitorio. Questo file, consegnato dai truffatori a chi ha sottoscritto un contratto, appare autentico a prima vista, ma si tratta di un evidente falso, con firme contraffatte. “Il Comune non ha alcuna competenza in materia di contratti tra privati o di alloggi,” ha spiegato Masci, “eppure i truffatori hanno diffuso documenti che sembrano validi ma che non hanno alcun fondamento legale.”

Come Difendersi

Il sindaco invita i cittadini a verificare sempre l’autenticità di documenti che ricevono e a diffidare di quelli che sembrano provenire dal Comune senza una chiara conferma. Per evitare di cadere in inganno, è essenziale effettuare controlli approfonditi e rivolgersi agli uffici competenti per qualsiasi dubbio.

Conclusione

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e a collaborare con le forze dell'ordine per fermare i responsabili di queste truffe. I cittadini sono incoraggiati a segnalare qualsiasi documento sospetto e a proteggere le proprie informazioni personali per evitare di diventare vittime di queste frodi sofisticate.