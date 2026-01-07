Famiglia del bosco, scatta la perizia sui genitori: verifiche decisive davanti ai giudici

Dal 23 gennaio la consulente del Tribunale avvierà test psicologici e valutazioni cliniche sulla coppia, chiamata a chiarire l’idoneità all’esercizio della responsabilità genitoriale.

Prenderà ufficialmente il via il 23 gennaio la perizia psicologica disposta dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila nei confronti di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori noti come la famiglia del bosco. L’incarico è stato affidato alla consulente tecnica d’ufficio Simona Ceccoli, chiamata a svolgere una serie di test psicologici e approfondimenti clinici sui due adulti.

Secondo quanto anticipato dal quotidiano Il Centro, la professionista avvierà una indagine personologica e psico-diagnostica finalizzata a stabilire se la coppia presenti caratteristiche psichiche tali da incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Una valutazione ritenuta centrale nell’ambito del procedimento che riguarda i tre figli minori, attualmente allontanati dalla famiglia e collocati in casa famiglia.

La decisione dei giudici di procedere con la perizia è arrivata dopo il rigetto del ricorso presentato dai legali dei genitori, che avevano contestato l’ordinanza con cui era stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale. Il collegio ha ritenuto necessario un approfondimento tecnico per acquisire elementi oggettivi utili alla prosecuzione del procedimento.

Nella giornata odierna è inoltre previsto il giuramento della psichiatra, atto formale che sancisce l’assunzione ufficiale dell’incarico affidato dal tribunale. Da quel momento prenderanno avvio le attività peritali, che comprenderanno colloqui clinici, somministrazione di test standardizzati e analisi della storia personale e familiare dei genitori.

La relazione conclusiva della consulente dovrà essere depositata entro quattro mesi e costituirà un passaggio determinante per le successive valutazioni dei magistrati minorili. Il documento sarà utilizzato per orientare le decisioni future in merito alla tutela dei minori e all’eventuale revisione delle misure adottate, in un procedimento che continua a suscitare attenzione e dibattito.