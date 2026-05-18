Meteo, arriva la prima fiammata: da giovedì l’Italia sfiora i 32°C

Dopo giorni freschi e instabili, l’anticiclone subtropicale riporta sole e temperature in forte aumento: weekend dal sapore estivo su molte regioni italiane.

Il quadro meteo sull’Italia è pronto a cambiare in modo netto. Dopo una fase segnata da correnti fresche, instabilità e temperature spesso sotto tono, il Paese si prepara a vivere il primo vero assaggio di caldo della stagione. La svolta è attesa dalla seconda parte della settimana, quando l’anticiclone subtropicale inizierà a espandersi con maggiore decisione sul Mediterraneo centrale.

Prima dell’aumento termico, tuttavia, l’atmosfera resterà ancora parzialmente movimentata. Fino a martedì 19 maggio, masse d’aria più fresca in discesa dal Nord Atlantico manterranno condizioni variabili su diverse regioni, con qualche rovescio o temporale soprattutto nelle aree interne e a ridosso dei rilievi. In questa fase le temperature non subiranno ancora variazioni particolarmente significative.

I primi segnali di cambiamento arriveranno da mercoledì 20 maggio, quando la pressione comincerà ad aumentare e il sole tornerà più presente su gran parte della Penisola. Sarà il preludio a una fase più stabile, destinata a consolidarsi da giovedì 21 maggio, con valori termici in progressiva crescita da Nord a Sud.

Nel corso del weekend il clima assumerà caratteristiche quasi estive. Le massime potranno raggiungere i 28-30°C in città come Milano, Torino e Bologna, mentre al Centro il caldo si farà sentire tra Firenze, Perugia, Pescara e Roma, dove non si escludono punte vicine ai 31°C.

Le aree più calde potrebbero però essere quelle interne della Sardegna e alcuni settori del Centro, dove il termometro potrà spingersi fino a 32°C. Anche il Sud sarà coinvolto dalla risalita calda, con valori elevati in Campania e Sicilia, e massime prossime ai 28-29°C a Napoli.

Si chiude quindi la parentesi fresca della seconda decade di maggio: l’Italia si avvia verso giornate più soleggiate, stabili e dal sapore pienamente estivo.