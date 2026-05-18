Fumetti, boom inatteso nel 2026: manga e graphic novel trascinano il mercato

Il rapporto AIE presentato al Salone del Libro fotografa la ripresa dell’editoria italiana: fumetti in forte crescita, spinti da manga, graphic novel e librerie indipendenti.

Il mercato del libro italiano prova a rialzare la testa dopo un 2025 chiuso in flessione. I nuovi dati dell’Associazione Italiana Editori, presentati al Salone del Libro di Torino 2026, indicano infatti una ripartenza nei primi quattro mesi dell’anno, sostenuta dagli acquisti delle biblioteche, dal buon andamento delle librerie indipendenti e dalla crescita di alcuni segmenti editoriali, a partire dai fumetti.

Nel 2025 l’editoria di varia aveva registrato un calo del 2,2%, con vendite complessive pari a circa 1,48 miliardi di euro, in diminuzione di 32,7 milioni rispetto all’anno precedente. L’inizio del 2026 mostra però un quadro diverso: tra gennaio e aprile, nei canali trade, il settore è cresciuto del 3,8% a valore e del 2,5% a copie, con centinaia di migliaia di volumi acquistati in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

Il dato più significativo riguarda proprio i fumetti, che risultano il comparto con la crescita più marcata. Nei primi quattro mesi del 2026 il settore ha raggiunto 29,5 milioni di euro di vendite, contro i 25,9 milioni dell’anno precedente, segnando un incremento del 14%. A trainare il risultato sono soprattutto i manga, saliti da 14,8 a 16,8 milioni di euro, e le graphic novel, passate da 5,8 a 7,2 milioni, con un aumento del 24%.

Nel periodo hanno contribuito anche titoli molto visibili come Orbit Orbit di Caparezza per Sergio Bonelli Editore, Nel nido dei serpenti di Zerocalcare per Bao Publishing e Tapùm di Leo Ortolani per Feltrinelli Comics. In crescita anche i fumetti per bambini tra i 6 e i 13 anni, arrivati a 5,5 milioni di euro di vendite, mentre i libri di Pera Toons continuano a mantenere una presenza stabile nelle classifiche.

Il rapporto segnala inoltre il peso del bonus biblioteche, che nei primi mesi del 2026 ha movimentato circa 35 milioni dei 60 stanziati, favorendo soprattutto Sud Italia, librerie di prossimità ed editori indipendenti. Restano però esclusi dalla rilevazione diversi canali importanti per il fumetto, tra cui fiere, edicole e molte fumetterie: un dettaglio che lascia immaginare un mercato reale ancora più ampio.