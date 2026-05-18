Meteo, temporali improvvisi in arrivo: poi cambia tutto con l’alta pressione

Nuovo impulso atlantico sull’Italia: lunedì instabile al Centro-Nord, martedì fenomeni verso il Sud, poi spazio a una fase più stabile e calda.

Un nuovo passaggio di aria fresca e instabile di origine atlantica condizionerà le prossime ore sull’Italia, riportando piogge e temporali su diverse aree del Centro-Nord. Dopo un fine settimana che aveva lasciato intravedere segnali di miglioramento, l’inizio della settimana si apre dunque con un quadro ancora dinamico, caratterizzato da correnti oceaniche capaci di alimentare nuovi impulsi perturbati.

La giornata di lunedì 18 maggio partirà in modo relativamente tranquillo su molte regioni, con schiarite anche ampie e spazi soleggiati soprattutto lungo le coste e sulle pianure. Il cambiamento arriverà però già dalla tarda mattinata, quando nubi più compatte inizieranno a interessare Alpi e Prealpi, dove saranno possibili i primi rovesci, anche a carattere temporalesco.

Nel corso del pomeriggio l’instabilità tenderà a estendersi verso la Valle Padana, coinvolgendo in particolare Piemonte, Lombardia e alcuni settori dell’Emilia settentrionale. Fenomeni sparsi potranno inoltre formarsi tra Liguria, Triveneto e medio versante adriatico, soprattutto nelle zone interne, collinari e montuose. I temporali, pur non diffusi ovunque, potranno risultare improvvisi e localmente accompagnati da raffiche di vento, piogge intense e brevi grandinate.

Tra la sera e la notte è atteso un graduale miglioramento, con precipitazioni in attenuazione e schiarite più frequenti. La tregua, tuttavia, non sarà ancora definitiva. Martedì 19 maggio l’instabilità si sposterà soprattutto verso le regioni del Centro-Sud, mentre il Nord inizierà a risentire dei primi effetti di un rinforzo dell’alta pressione.

Da metà settimana, infatti, lo scenario dovrebbe cambiare in modo più netto: l’arrivo dell’anticiclone favorirà giornate più stabili, soleggiate e progressivamente più calde, aprendo la strada a una fase dal sapore quasi estivo.