Famiglia nel bosco, svolta Pillon: affido escluso e tensione da ricucire subito

Il nuovo legale incontra genitori, tutrice e curatrice: nessuna ipotesi di affido o adozione, mentre chiede collaborazione e minore pressione mediatica sul caso di Palmoli.

Nuovo passaggio nella vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. L’avvocato Simone Pillon, da poco subentrato nella difesa di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ha incontrato per la prima volta la coppia nella loro abitazione, dopo il confronto avuto anche con la tutrice e la curatrice dei minori.

Al centro resta la situazione dei figli della coppia e il percorso avviato dalle autorità competenti. Il legale ha chiarito la linea difensiva, sostenendo che debba essere esclusa qualsiasi prospettiva di affidamento familiare o adozione dei bambini. Una posizione netta, accompagnata dalla volontà dichiarata di riportare il confronto su un terreno istituzionale meno conflittuale.

L’incontro con le figure incaricate della tutela dei minori è stato definito da Pillon “cordiale e fruttuoso”. Un passaggio che sembra puntare a ridurre le tensioni emerse nelle scorse settimane tra la famiglia, gli assistenti sociali e le altre parti coinvolte nel procedimento.

Parlando dei genitori, il nuovo difensore li ha descritti come persone provate dalla separazione dai figli, ma ancora lucide e determinate a collaborare. Secondo quanto riferito dal legale, la madre avrebbe incontrato i bambini nella stessa giornata e la coppia avrebbe confermato la disponibilità a produrre la documentazione richiesta dalle autorità, nell’interesse dei minori.

Pillon ha inoltre richiamato il principio secondo cui le scelte educative spettano ai genitori, nel quadro delle norme nazionali e internazionali. Allo stesso tempo ha annunciato l’intenzione di lavorare in un clima di collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, purché il confronto avvenga, ha precisato, con correttezza, lealtà e trasparenza.

Il caso, intanto, continua ad attirare una forte attenzione pubblica. Proprio per questo il legale ha rivolto un appello alla stampa, chiedendo una riduzione della pressione mediatica per favorire una gestione più serena della vicenda.

La storia della famiglia di Palmoli resta dunque aperta, tra accertamenti, decisioni delle autorità e la richiesta dei genitori di poter ricostruire il rapporto quotidiano con i figli.