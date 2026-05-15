Weekend gelido e instabile, sabato nero poi domenica l’Italia cambia finalmente volto

Perturbazione in azione sull’Italia con piogge temporali vento e neve sui rilievi: domenica alta pressione in rimonta e clima più stabile ovunque ma fresco ancora.

Il weekend si aprirà con una fase di maltempo su una parte consistente dell’Italia, prima di un miglioramento più evidente atteso nella giornata di domenica. La perturbazione in transito sulla Penisola continuerà infatti a condizionare il tempo soprattutto tra Centro e Sud, portando piogge, temporali, vento sostenuto e un clima decisamente fresco per il periodo.

La giornata più instabile sarà quella di sabato, quando i fenomeni tenderanno a concentrarsi sulle regioni centrali e meridionali. Al Nord il quadro andrà invece migliorando con il passare delle ore: le ultime piogge potranno interessare inizialmente Triveneto ed Emilia-Romagna, ma le schiarite avanzeranno progressivamente da ovest. Più soleggiato il tempo su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e settori occidentali della Lombardia.

Al Centro il tempo resterà variabile e a tratti perturbato, con rovesci sparsi sulle aree interne, lungo il versante adriatico, in Umbria e sul basso Lazio. Non sono esclusi episodi temporaleschi localmente intensi, mentre sull’Appennino potrà tornare anche la neve, con quota variabile generalmente intorno ai 1600-1800 metri, localmente più in basso nelle prime ore sui settori centro-settentrionali.

Situazione più delicata al Sud, dove l’instabilità sarà diffusa soprattutto nella prima parte della giornata. I fenomeni più organizzati sono attesi sulle regioni tirreniche, con rovesci e temporali più probabili tra Campania, Basilicata tirrenica e Calabria. Qualche precipitazione potrà raggiungere anche il nord della Sicilia, mentre sulla Sardegna le aperture diventeranno via via più ampie.

A rendere il quadro più dinamico contribuiranno i venti occidentali, anche tesi, responsabili di mari mossi e di una sensazione termica più bassa. Le temperature subiranno un calo soprattutto al Sud e resteranno su valori inferiori alle medie del periodo in diverse aree del Paese.

Domenica, invece, la perturbazione tenderà ad allontanarsi e da ovest tornerà a farsi strada un campo di alta pressione. Il tempo sarà più stabile al Nord, con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali addensamenti diurni sui rilievi. Anche al Centro prevarranno le schiarite, con qualche nube residua al mattino sul versante adriatico.

Al Sud il miglioramento sarà più graduale, ma il quadro risulterà comunque meno instabile rispetto a sabato. Potranno resistere nubi sparse al mattino e qualche addensamento pomeridiano lungo l’Appennino. Il clima resterà fresco, con minime basse per la stagione e possibili gelate notturne in montagna, soprattutto sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale.