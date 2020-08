Fanno tampone ma partono per le vacanze senza aspettare esito, sono positivi

Sottoposti a tampone, vanno in vacanza senza attendere il risultato e, alla fine, risultano positivi.

Protagonisti dell'episodio sono due turisti del Veneto che si trovavano a Roseto degli Abruzzi.

I due sono stati trasportati nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Teramo per essere visitati; accertate le loro condizioni di salute, saranno trasferiti nella rsa di Giulianova (Teramo) appositamente allestita per ospitare questa tipologia di pazienti.

La Asl di Teramo, si legge in una nota, sta "lavorando alacremente per tracciare i contatti e porre in essere tutti i controlli necessari".