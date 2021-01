Femminicidio in Piemonte, è abruzzese la giovane donna uccisa insieme al figlio dal marito

E' di Roccacasale la donna uccisa dal marito a Carmagnola, in Piemonte. Sgomento e cordoglio nel borgo aquilano della Valle Peligna.

La giovane donna, Teodora Casasanta era la nipote del vice sindaco, Agostino De Simone che ha raccontato di aver appreso la notizia su comunicazione del comandante dei carabinieri della stazione di Pratola Peligna.

La mamma e il fratello della donna sono partiti alla volta del Piemonte per le formalità di rito e, dopo l'effettuazione dell'autopsia, per riportare le salme in paese dove saranno svolti i funerali

La donna è stata uccisa dal marito Alexandro Riccio, 39 anni, insieme al figlio di 5 anni, Ludovico, perché lei voleva lasciarlo. Poi l'uomo ha tentato il suicidio lanciandosi dal balcone di casa che è al secondo piano, ma si è salvato.

I Carabinieri, chiamati dai vicini di casa, hanno arrestato Riccio che ora è ricoverato al Cto di Torino con la frattura dello sterno. Aveva lasciato un biglietto: «Vi porto via con me».